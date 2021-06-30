НПЗ STAR увеличил импорт нефти в годовом исчислении
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Пропускная способность TAP будет расширяться в соответствии с динамикой спроса и предложения – консорциум
Проекты Азербайджана в значительной степени относятся к решениям "умной мобильности" - Schneider Electric
Необходима работа не только по восстановлению, но и для устойчивого развития освобожденных от оккупации территорий Азербайджана - министр
Мировое сообщество должно оказать давление на Армению с целью прекращения загрязнения рек Азербайджана – министр
Армения нанесла серьезный ущерб окружающей среде на освобожденных территориях Азербайджана - министр
Под руководством Президента Ильхама Алиева в Карабахе стремительно идут восстановительные работы - Микаил Джаббаров
Интернет-ресурс Karabakh.Center создан по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой – Микаил Джаббаров
В Азербайджане назван срок реализации проекта в сфере развития женского предпринимательства в аграрной сфере
Спикер парламента Азербайджана поблагодарила венгерскую сторону за помощь в разминировании освобожденных от оккупации территорий (ФОТО)
Армянские боевики, пытавшие азербайджанских пленных во время первой Карабахской войны, дают показания (ФОТО)
В рамках азербайджанского председательства состоялось очередное пленарное заседание группы Движения неприсоединения при ЮНЕСКО (ФОТО)
Делегация Милли Меджлиса Азербайджана приняла участие в мероприятии в представительстве Тюркского совета в Будапеште (ФОТО)