В Азербайджане в июне зафиксирован рекордный пик потребления электроэнергии

БАКУ /Trend/ - В июне в Азербайджане зафиксировано рекордное потребление электроэнергии, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО «Азеришиг».

С 21 июня температура воздуха в Азербайджане превысила климатическую норму. Поэтому возросла потребность в использовании приборов кондиционирования воздуха. Это привело к повышенному потреблению электроэнергии, отмечается в сообщении.

"21 - 26 июня потребление электроэнергии выросло на 6,5 миллиона киловатт-часов в сутки по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 27 июня этот показатель составил 16,4 миллиона киловатт-часов, 28 июня - 20,4 миллиона киловатт-часов, 29 июня - 18,2 миллиона киловатт-часов. То есть за эти дни был зафиксирован рост энергопотребления на уровне 55 миллионов киловатт-часов. 29 июня ОАО зафиксировало потребление электроэнергии в Азербайджане на уровне 66,6 миллиона киловатт-часов, что стало рекордным показателем в истории отечественной электроэнергетики", - говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)