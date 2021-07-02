В многоквартирных зданиях Азербайджана газовые счетчики будут устанавливаться бесплатно

БАКУ /Trend/ - В многоквартирных жилых зданиях Азербайджана газовые счетчики будут устанавливаться бесплатно, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госслужбу по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики.

В госслужбе были рассмотрены обращения в связи с тем, что во время установки газовых счетчиков в новопостроенных многоквартирных зданиях у жильцов требовали плату. В ходе расследования выяснилось, что жилищно-строительные кооперативы требуют у жильцов деньги за газовые счетчики, объясняя это тем, что приобретают их у структур, занимающихся энергоснабжением.

Для обсуждения этих вопросов в Госслужбе по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком была проведена встреча с представителями структур, занимающихся энергоснабжением. На встрече была подчеркнута недопустимость случаев требования со стороны ЖСК денег у жильцов новопостроенных многоквартирных зданий за установку газовых счетчиков и необходимость соблюдения требований существующего законодательства в этой сфере.

Для устранения неопределенности в соответствии с рекомендацией госслужбы с первого июля этого года в технические требования (ТУ), выданные ЖСК, будет внесено требование о бесплатной установке газовых счетчиков.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)