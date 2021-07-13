Туркменистан увеличил производство бензина
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес во Всемирную организацию здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США
Президент Ильхам Алиев: Исторические Бандунгские принципы полностью соответствуют приоритетам внешней политики Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Основным нашим приоритетом является достойное и безопасное возвращение сотен тысяч наших вынужденных переселенцев в родные края
Президент Ильхам Алиев: Мины затягивают процесс реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Мы высоко оцениваем регулярную поддержку странами Движения неприсоединения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Славная Победа Азербайджана является торжеством международного права, справедливости и ценностей Движения неприсоединения
Президент Ильхам Алиев: На фоне глобального кризиса здравоохранения вызывает обеспокоенность «вакцинный национализм»
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, возвышая голос от имени Движения неприсоединения, отстаивал интересы Движения на всех возможных международных платформах
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан выступил с рядом международных инициатив для мобилизации глобальных усилий против пандемии
Президент Ильхам Алиев: За короткое время Азербайджан завоевал очень большой авторитет и доверие в Движении неприсоединения
В Азербайджане подвели итоги международного конкурса "Изучаем музыкальную литературу разных стран" (ФОТО)
Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с пожарами на освобожденных территориях (ВИДЕО)
Главный исполнительный директор Nar: «Обеспечение наилучшего обслуживания клиентов - это наше вдохновение и приверженность к своим клиентам!»
Президент Ильхам Алиев: В период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан добился налаживания мостов с другими международными институтами
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан намерен развивать межпарламентское направление сотрудничества государств-членов Движения неприсоединения
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в качестве председателя Движения неприсоединения рассматривает возможность создания институциональной сети молодежи по организации
На промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения представлено выступление Президента Ильхама Алиева в видеоформате (ВИДЕО)
В Баку представлена экспозиция синтеза звукового сдвига с микроорганизмами, грибами и космосом (ФОТО)
В Азербайджане завершаются первые исследования комбинации вакцин от COVID-19 "Спутник V" и AstraZeneca
Бои на товузском направлении стали началом полного освобождения азербайджанских территорий – американский эксперт
Врачи успешно восстановили костный дефект у раненого военнослужащего - главный травматолог Азербайджана