Нефть дорожает в рамках коррекции и в ожидании статистики из США

Мировые цены на нефть во вторник утром растут после снижения понедельника, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать перспективы спроса на сырье в условиях пандемии и карантинных ограничений, одновременно ожидая в среду еженедельных данных о запасах нефти в США, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,37% — до 73,97 доллара за баррель, сентябрьских — на 0,48%, до 74,86 доллара. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,32% — до 72,14 доллара за баррель.

В понедельник нефть подешевела в пределах 1% на рисках, связанных с пандемией коронавируса. Распространение штамма "дельта" в мире вызывает у трейдеров опасения нового ужесточения карантинных ограничений. Это может помешать восстановлению экономики и ударить по спросу на нефть.

"Мир определяет, как будет жить с COVID-19. На данный момент все еще кажется, что опасения за спрос мешают ценам расти, несмотря на ограниченное предложение", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Oanda.

В среду также ожидается публикация данных о коммерческих запасах нефти в США за неделю, завершившуюся 23 июля. Аналитики полагают, что запасы в стране снизились на 3,4 миллиона баррелей после неожиданного роста на 2,1 миллиона неделей ранее. До этого запасы снижались восемь недель подряд.