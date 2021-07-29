Турецкая компания построит газопоршневую электростанцию в Хорезмском регионе Узбекистана

Энергетика 29 июля 2021 13:11 (UTC+04:00)
Турецкая компания построит газопоршневую электростанцию в Хорезмском регионе Узбекистана

Турецкая компания Hidro Enerji Elektrik Uretim Sanayi построит новую газопоршневую электростанцию в Хорезмской области, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Сообщается, что мощность нового генерирующего объекта составит 174 МВт. Для реализации проекта уже создана компания Odas Enerji СА. Турки взяли на себя проектирование, финансирование, строительство, а также эксплуатацию объекта в течение 25 лет, а узбекская сторона – обязательство по гарантированной закупке электрической энергии все это время.

Общий объем иностранных инвестиций в рамках проекта оценивается в 105 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Узбекистан до конца этого года намерен ввести в эксплуатацию восемь новых электростанций.

Так, в октябре в Ташкентской области будет введена в эксплуатацию тепловая электростанция мощностью 240 мегаватт, в Хорезмской области – газопоршневая электростанция мощностью 174 мегаватт, в Навоийской области – солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт (всего 514 мегаватт).

В декабре в Ташкентской области будут введены в эксплуатацию две тепловые электростанции общей мощностью 470 мегаватт, в Бухаре – электростанция мощностью 270 мегаватт, в Кашкадарье – мощностью 220 мегаватт.

Также в Самаркандской области планируется до конца года ввести в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 100 мегаватт (всего 1 060 мегаватт).

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