До конца года в Узбекистане будут реализованы около 10 энергетических проектов

До конца 2021 года в Узбекистане будут реализованы около 10 крупнейших энергетических проектов, передает Trend со ссылкой на Минэнерго Узбекистана.

За последние 6 месяцев текущего года было подписано 10 контрактов на строительство тепловых, солнечных и ветровых электростанций в электроэнергетике общей мощностью 4341 МВт, что составляет примерно треть сегодняшней мощности действующих электростанций Узбекистана.

В этом году впервые в истории электроэнергетики будут запущены 2 крупные солнечные электростанции мощностью по 100 МВт каждая - в Навоийской и Самаркандской областях.

До конца текущего 2021 года в целом будут введены в эксплуатацию тепловые и солнечные электростанции суммарной мощностью 1800 МВт. Ввода такой крупной мощности электроэнергетики за 1 год никогда еще не было в Узбекистане!

В 2021 году на 17-ти электрических подстанциях будут установлены дополнительные высоковольтные трансформаторы общей мощностью 1568 мегавольт-ампер (МВА). Также до конца года планируется запустить 3 инвестиционных проекта: по реконструкции высоковольтной линии 500 кВ «Гузар-Регар», по расширению открытого распределительного устройства (ОРУ) на подстанции 500 кВ «Сурхан» и по строительству базовой подстанции для электроснабжения внешних объектов электрифицированной железнодорожной линии «Поп-Наманган-Андижан». Проекты таких мощностей в течение одного года вводятся впервые.

Также в течение текущего года будет реконструировано и обновлено 15 000 км низковольтных линий электропередачи, что является первой подобной масштабной реконструкцией в истории электроэнергетики Узбекистана.

Другой масштабной работой является модернизация и реконструкция 4 тысяч трансформаторных подстанций, которая реализуется и будет завершена до конца года.

Седьмой проект:В этом году в Кашкадарьинской области будет запущен крупнейший инвестиционный проект в регионе и единственный в своем роде на территории СНГ - проект Uzbekistan GTL.

В 2021 году в рамках государственной программы всем 7 миллионам 300 тысячам абонентов была установлена автоматизированная система учета и контроля электроэнергии (АСКУЭ).

В 2021 году в рамках внедрения автоматизированной системы учета и контроля природного газа (АСКУГ) современные электронные счетчики газа будут бесплатно установлены для всех более 3,5 млн потребителей.

В 2021 году будет завершена установка штрих-кодов на бытовые газовые баллоны по всей стране. Теперь контроль баллонов со сжиженным газом также будет обеспечиваться в онлайн режиме.