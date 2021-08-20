Балансовые запасы нефти Казахстана составляют 4,4 млрд тонн

Балансовые запасы нефти составляют 4,4 млрд тонн, газа – 3,8 трлн. кубаметра, конденсат – 414 млн тонн, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

20 августа 2021 года на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоялся брифинг на тему «Қазақстан Республикасының 30 жылдағы геология саласы туралы» (Область геологии Республики Казахстан за 30 лет), в котором приняли участие Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Брекешев Сериккали Амангалиевич, Заместитель председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Абдикешов Алмат Жанболатович, Председатель правления АО "Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» Боранбаев Анвар Кимович.

Согласно информации, в Казахстане на государственном балансе полезных ископаемых в целом зарегистрировано более 8 тысяч месторождений, в том числе углеводородов – 317, твердых полезных ископаемых – 910, общераспространенных полезных ископаемых – более 3,0 тысячи и около 4 тысяч месторождений подземных вод.

Балансовые запасы нефти (по категориям А+В+С1+С2) составляют 4,4 млрд тонн, газа – 3,8 трлн.м3, конденсат – 414 млн тонн. Большая часть из них в Атырауской (75 процента) и Мангистауской (11 процента) областях. При этом 68 процента запасов углеводородного сырья приходится на долю 3 крупных месторождений, в частности Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Основные запасы месторождений золота в Восточно – Казахстанской области – 36 процента, Акмолинской – 21 процента, Карагандинской-11 процента. 82 процента запасов меди сосредоточено в восточных и центральных регионах страны.

В сфере геологии за годы Независимости страны реализованы отраслевые Программы развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2003-2010 годы, на 2010-2014 годы. С 2016 года целевые индикаторы интегрированы в стратегический план министерства.

Минерально-сырьевой комплекс Казахстана за годы независимости полностью адаптировался к требованиям мирового рынка. Более тысячи месторождений переданы в недропользование, и в настоящее время приносят доход государству, и обеспечивают занятость населения. На сегодняшний день действуют 1630 объектов недропользования.

В целях ликвидации аварийных нефтяных скважин, загрязняющих окружающую среду, в период с 2010 по 2021 годы проведены обследования территории страны. В ходе обследования выявлены 132 аварийные нефтяные скважины, из них 126 – ликвидированы.

Для развития добычи и переработки редких металлов в Республике в 2021 году переутверждены Ведомственные перечни сведений, подлежащих засекречиванию. Из перечня исключены сведения о балансовых запасах лития, цезия, галлия, тантала-ниобия. Отныне эти сведения не являются секретными.