Назван объем добычи нефти на месторождениях запада Туркменистана
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В Азербайджане моллы и объекты общепита смогут посещать граждане, получившие первую дозу вакцины от COVID-19 - МВД
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Грузия и Украина продолжают развивать стратегическое партнерство по всем направлениям - премьер-министр Украины
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