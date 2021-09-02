Татнефть и Узбекнефтегаз намерены реализовывать проекты малотоннажной нефтегазохимии

БАКУ/Trend/- Представители российской Татнефти и Узбекнефтегаза обсудили вопросы, касающиеся совместных проектов в сфере геологоразведочных работ, капитального ремонта скважин, бурения скважин, обучения персонала, расширения сети АЗС, а также возможности реализации проектов малотоннажной нефтегазохимии в Узбекистане, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Татнефти.

Обсуждение вопросов партнерства между татарстанской и узбекской нефтяными компаниями состоялось с участием генерального директора Татнефти Наиля Маганова и Председателя правления Узбекнефтегаза Мехриддина Абдуллаева.

В ходе рабочего визита в Татарстан делегации Узбекнефтегаза представили деятельность Татнефти непосредственно на производственных объектах.

Компетенции Татнефти позволяют формировать научно-технические полигоны для геологоразведочных работ и разработки месторождений, проводить технико-экономическое обоснование, проектирование разработки месторождений с подбором и реализацией геолого-технических мероприятий, методов увеличения нефтеотдачи и т.д.

Компании планируют дальнейшее развитие совместных проектов на территории Узбекистана.