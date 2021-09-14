Eriell Group завершила ввод скважин в эксплуатацию в Узбекистане

БАКУ/Trend/- Международная нефтесервисная группа Eriell Group осуществила ввод в эксплуатацию скважины № 58 месторождения "Ходжиказган" Газлийского нефтегазодобывающего управления в Бухарской области Узбекистана, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Выполнено строительство газопровода-шлейфа диаметром 108х8 мм и общей протяженностью 2336 пм. Плановый срок работ по бурению составлял 70 дней. Команда специалистов ERIELL Group, занятых на данном месторождении, справилась с задачей с опережением срока на 10 дней.

Помимо этого, на объектах Мубарекского нефтегазодобывающего управления в Кашкадарьинской области завершены работы по электроснабжению средств электрохимзащиты (строительство ВЛ) протяженностью 3,1 км в рамках проекта "Строительство газопровода диаметром 530х10 мм от газопровода БВН-5 "Зеварды" — УКПГ "Зеварды" до газопровода БВН-8р "Зеварды" — ДКС-2 "Зеварды".

Также завершены работы по электроснабжению средств ЭХЗ (строительство ВЛ) протяженностью 1 км объекта "Строительство газопровода диаметром 1020х11 мм от УППГ-1 "Самантепе" до УППГ-2 "Самантепе" и подключены к средствам ЭХЗ скважины № 309, № 312, № 314 месторождения "Зеварды".