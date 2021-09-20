Восстановлены электрические сети Кельбаджара (ВИДЕО)

Энергетика 20 сентября 2021 11:56 (UTC+04:00)
Восстановлены электрические сети Кельбаджара (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азеришиг» восстановило электрические сети, в том числе уличного освещения и зданий госорганов, в Кельбаджаре, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ОАО.

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