Участие Бельгии в аукционах Азербайджана по ВИЭ создаст новые возможности для сотрудничества - министр

БАКУ /Trend/ - Участие бельгийских компаний в аукционах Азербайджана по возобновляемым источникам энергии создаст новые возможности для сотрудничества.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе встречи c послом Бельгии в Азербайджане Мишелем Питермансом.

По данным ведомства, стороны обсудили текущее сотрудничество между Азербайджаном и Бельгией в различных сферах.

"Министр представил информацию о реформах, осуществляемых Азербайджаном в энергетическом секторе, энергоэффективности, расширении использования возобновляемых источников энергии, о работе, проводимой в плане энергетического перехода, подготовленных законодательных актах, осуществляемых энергопроектах с привлечением частных инвестиций", - говорится в сообщении минэнерго.

Сообщается, что были затронуты перспективы развития энергетического сотрудничества между двумя странами в области возобновляемых источников энергии, выражена уверенность в том, что участие бельгийских компаний в аукционах по возобновляемым источникам энергии создаст дополнительные возможности для сотрудничества.

Кроме того, был отмечен вклад Азербайджана в энергетические проекты, обеспечивающие энергетическую безопасность региона, а также Европы, в частности, важность "Южного газового коридора", который служит диверсификации источников энергии и маршрутов в контексте глобальной энергетической безопасности.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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