Пандемия COVID-19 повлияла на реализацию энергетических реформ в Грузии

БАКУ / Trend / - Пандемия коронавируса, безусловно, повлияла на реализацию энергетических реформ в Грузии, сказал Trend директор Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач.

"Несмотря на проведение встреч в режиме онлайн, отсутствие физической связи, пандемия повлияла на некоторые направления деятельности Секретариата в Грузии", – сказал он.

Например, дата выполнения обязательств по разделению и независимости системных операторов в электроэнергетическом секторе была перенесена на 6 месяцев, и одной из основных причин был COVID-19, отметил Копач.

Кроме того, он сообщил, что откладывался запуск биржи электроэнергии.

"Вместо 1 июля 2021 года биржа будет активирована 1 января 2022 года, и одна из причин этого также связана с пандемией, без которой, как сообщается, тренинги были бы более эффективными", – добавил Копач.