США заявили, что ожидают от ОПЕК+ больше усилий для снижения цен на нефть

Страны ОПЕК+ способны сделать больше усилий для стабилизации мировых цен на энергоресурсы, и США продолжат контакты по этому вопросу, заявила в четверг представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы контактировали с видными участниками ОПЕК+, в том числе, несколько месяцев назад, призывая их к компромиссу по увеличению добычи, и они согласились на это. Однако тут можно сделать и больше", - сказала она на брифинге.

Жан-Пьер отметила, что "настало время для крупных нефтедобывающих стран стабилизировать цены на энергоресурсы и сделать так, чтобы высокие цены на энергию не подрывали процесс восстановление мировой экономики".

Один из журналистов спросил ее, не видят ли в Белом доме в действиях ОПЕК+ признаков того, что США утратили часть политического влияния на своих союзников - арабские страны Персидского залива и не способны повлиять на их позицию по вопросу объемов нефтедобычи. Однако Жан-Пьер заверила, что это не так.

"Я бы так не сказала. Это - еще не конец, и мы будем вести переговоры", - заявила представитель Белого дома.