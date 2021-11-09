Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста восьмого ноября выросла на 3,34 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 86,09 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,25 доллара и составила 85,15 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,09 доллара - до 81,15 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, восьмого ноября повысилась на 1,35 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 84,09 доллара за баррель.

Официальный курс на девятое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев)