Азербайджан увеличил экспорт нефти более чем на треть в стоимостном выражении

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе - сентябре 2021 года увеличил экспорт нефти на 31 процент в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Центробанка по денежной политике.

По данным отчета, азербайджанский экспорт нефтепродуктов вырос в 2,2 раза, природного газа – на 57,6 процента.

В отчетный период 46 процентов азербайджанского экспорта нефти и нефтепродуктов пришлось на долю Италии, по шесть процентов – Испании, Израиля и Хорватии, пять процентов - Индии.

В январе - сентябре экспорт из Азербайджана в целом вырос на 38,3 процента, а ненефтяной экспорт – на 41,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Государственного таможенного комитета, внешнеторговый оборот Азербайджана в указанный период составил 23 миллиарда долларов, из которых 14,6 миллиарда долларов, или 63,5 процента пришлись на долю экспорта, а 8,3 миллиарда долларов, или 36,5 процента - импорта.

Сальдо внешнеторгового баланса составило 6,3 миллиарда долларов, что в 2,3 раза больше показателя января - сентября прошлого года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)