Сотрудничество между Саудовской Аравией и Азербайджаном жизненно важно для стабильности мировых нефтегазовых рынков - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Саудовской Аравией и Азербайджаном в нефтегазовой сфере имеет жизненно важное значение для стабильности мировых нефтегазовых рынков.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в интервью Asharq Al-Awsat.

«Саудовская Аравия на протяжении многих лет вносит вклад в укрепление баланса мирового рынка и стабилизацию цен на энергоносители. Азербайджан присоединился к группе ОПЕК +, которая является одним из наиболее важных каналов стабилизации мирового энергетического рынка. В настоящее время мы считаем эту формулу одним из важнейших инструментов повышения стабильности и достижения баланса на мировом энергетическом рынке», - сказал министр.

Шахбазов считает, что нефть останется основным источником энергии еще много лет.

«Таким образом, роль ОПЕК + в обеспечении стабильности рынка останется жизненно важной для будущего энергетики. Если говорить о том, что важнее стабилизации цен, это обеспечение устойчивости мирового энергоснабжения», - добавил он.

(Автор: Ляман Зейналова)

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