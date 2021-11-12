Завершаются сварочные работы в рамках проекта интерконнектора Греция-Болгария

БАКУ /Trend/ - Сварочные работы в рамках проекта строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB) выполнены на 96 процентов, сообщили Trend в проектной компании ICGB AD.

По ее данным, трубы на почти 140 километрах из 182-километрового маршрута сварены и уложены в траншею.

"Продолжается строительство других запланированных для проекта объектов - газоизмерительной станции в районе Стара Загора и диспетчерского пункта в районе Хасково", - говорится в сообщении.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована. Подписан контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа с "Шах Дениз-2" на основе долгосрочного контракта с "Булгаргаз".

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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