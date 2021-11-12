«КазМунайГаз» утвердил Стратегию развития на 2022-2031 годы

Совет директоров АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) утвердил Стратегию развития Компании на 2022-2031 годы, передает Trend со ссылкой на КМГ.

На ближайшие десять лет рост Компании будет обеспечен за счет эффективности текущего производства, развития новых переделов, внедрения современных энергосберегающих технологий и сокращения углеродного следа.

Стратегия определяет основные направления развития:

1. Наращивание ресурсной базы, достаточной как для традиционной деятельности, так и перспективных направлений;

2. Максимизация выгод от деятельности по добыче, транспортировке, переработке и маркетингу нефти и повышение эффективности существующей цепочки стоимости;

3. Наличие доступа к дешевому сырью определяет нефтегазохимию новой точкой роста КМГ через создание новых нефтегазохимических мощностей;

4. Устойчивое развитие по всем направлениям деятельности и поступательное снижение углеродоёмкости производства.

Кроме того, Советом директоров КМГ утверждена Программа низкоуглеродного развития на 2022-2031 годы, определяющая климатические амбиции Компании, основные подходы и меры по снижению углеродного следа.

В частности, к 2031 году КМГ нацелен сократить выбросы углекислого газа на 15% от уровня 2019 года (1,6 млн тонн СО2) за счет мер по энергоэффективности и энергосбережению, а также использования возобновляемых источников энергии.

– Учитывая глобальные вызовы и тренды, мы адаптируемся к нынешним реалиям и нацелены на повышение своей конкурентоспособности. Поэтому Компанией разработана и утверждена актуализированная Стратегия развития. У нас есть четкое видение в какую сторону будет двигаться «КазМунайГаз» в предстоящие десять лет. Мы продолжим активную работу по устойчивому развитию Компании, поддержанию кредитных рейтингов и реализации приоритетных для отрасли и Республики Казахстан инвестиционных проектов – отметил председатель Правления КМГ Алик Айдарбаев.