«КазМунайГаз» утвердил Стратегию развития на 2022-2031 годы
Совет директоров АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) утвердил Стратегию развития Компании на 2022-2031 годы, передает Trend со ссылкой на КМГ.
На ближайшие десять лет рост Компании будет обеспечен за счет эффективности текущего производства, развития новых переделов, внедрения современных энергосберегающих технологий и сокращения углеродного следа.
Стратегия определяет основные направления развития:
1. Наращивание ресурсной базы, достаточной как для традиционной деятельности, так и перспективных направлений;
2. Максимизация выгод от деятельности по добыче, транспортировке, переработке и маркетингу нефти и повышение эффективности существующей цепочки стоимости;
3. Наличие доступа к дешевому сырью определяет нефтегазохимию новой точкой роста КМГ через создание новых нефтегазохимических мощностей;
4. Устойчивое развитие по всем направлениям деятельности и поступательное снижение углеродоёмкости производства.
Кроме того, Советом директоров КМГ утверждена Программа низкоуглеродного развития на 2022-2031 годы, определяющая климатические амбиции Компании, основные подходы и меры по снижению углеродного следа.
В частности, к 2031 году КМГ нацелен сократить выбросы углекислого газа на 15% от уровня 2019 года (1,6 млн тонн СО2) за счет мер по энергоэффективности и энергосбережению, а также использования возобновляемых источников энергии.
– Учитывая глобальные вызовы и тренды, мы адаптируемся к нынешним реалиям и нацелены на повышение своей конкурентоспособности. Поэтому Компанией разработана и утверждена актуализированная Стратегия развития. У нас есть четкое видение в какую сторону будет двигаться «КазМунайГаз» в предстоящие десять лет. Мы продолжим активную работу по устойчивому развитию Компании, поддержанию кредитных рейтингов и реализации приоритетных для отрасли и Республики Казахстан инвестиционных проектов – отметил председатель Правления КМГ Алик Айдарбаев.