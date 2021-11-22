Южный газовый коридор сбалансирует цены на газ на рынке Сербии - вице-премьер (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Южный газовый коридор сбалансирует цены на газ на рынке Сербии.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend заместитель премьер-министра Сербии - министр энергетики и горнодобывающей промышленности Зорана Михайлович.

"Газопровод Сербия-Болгария предоставит Сербии возможность получать природный газ от других поставщиков, таких как терминалы сжиженного природного газа (СПГ) в Греции, газопроводы TAP и TANAP, которые являются частью Южного газового коридора, транспортирующего газ из регионов Каспийского моря и Ближнего Востока. В будущем, после завершения проекта EastMed, появится возможность приобретать газ из прибрежных запасов месторождения Левиафан в Израиле, что важно для энергетической безопасности Сербии и региона", - сказала она. .

Михайлович отметила, что в Болгарию уже поступает газ из Азербайджана, а также с терминала СПГ в Греции.

"И мы надеемся, что, следуя этому примеру, мы сможем диверсифицировать наши маршруты поставок природного газа. Это, безусловно, не только способствует надежности поставок, но и положительно сказывается на сбалансировании цен на газ на сербском рынке", - добавила вице-премьер.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года с запуском Южного газового коридора. По TAP, который является европейской частью ЮГК, ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа в Грецию и Болгарию. На сегодня поставки газа по TAP достигли 6 миллиардов кубометров.

(Автор: Ляман Зейналова)

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