Бакинский НПЗ начнет производить бензин стандарта Евро-5 со II квартала 2023 г. – SOCAR

БАКУ /Trend/ - Со второго квартала 2023 года Бакинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) имени Гейдара Алиева начнет производить бензин стандарта Евро-5.

Об этом сказал в понедельник журналистам заместитель генерального директора SOCAR OGPC (нефтегазоперерабатывающий и нефтехимический комплекс) Эмиль Алхаслы в ходе медиатура на Бакинский НПЗ имени Гейдара Алиева, сообщает Trend.

По его словам, со второго квартала 2022 года на заводе SOCAR планируется начало производства дизтоплива стандарта Евро-5, а со второго квартала 2023 года - бензина стандарта Евро-5.

«Для выполнения этих работ будут установлены 14 новых устройств, а три будут модернизированы. Также планируется установить 11 вспомогательных устройств. В этот проект привлечены свыше 50 местных и иностранных подрядчиков, более 190 международных и местных производителей оборудования. На первом этапе в рамках проекта будут обеспечены рабочими местами свыше 500 человек», - сказал Алхаслы.

Отметим, что на сегодняшний день прогресс в этих работах достигает 87 процентов.

Также было отмечено, что для обеспечения завода технической водой был проведен специальный трубопровод, а также ведутся другие ремонтно-строительные работы.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)