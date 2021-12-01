JP Morgan прогнозирует рост спроса на нефть в 2022 г.
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Среди задержанных в ходе сегодняшней несанкционированной акции нет женщин и детей - МВД Азербайджана
Новая геополитическая ситуация в регионе открывает дорогу для дальнейшего развития Азербайджана - посол
Посол Казахстана выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета в Азербайджане
Минтруда Азербайджана обеспечило еще одну группу ветеранов Отечественной войны высокотехнологичными протезами (ФОТО)
Военнослужащие, пострадавшие в результате крушения военного вертолета, рассказали об аварии (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу (ФОТО)
В Азербайджане утвержден "Порядок поддержки расширения продаж в торговых сетях продукции, произведенной субъектами микро- и малого предпринимательства" - Указ
Станция "8 Ноября" бакинского метро впервые обеспечена резервным электроснабжением (Эксклюзив) (ФОТО)
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район
Завод "Star" удовлетворяет примерно 25% потребности Турции в переработанных нефтепродуктах - генеральный директор
"Региональная кухня Иреванского ханства" признана лучшей в мире – церемония награждения Gourmand Awards в Париже (ФОТО)
Будет проведен Международный научный конгресс на тему "Актуальные темы в педиатрии: применение современных медицинских новшеств в практике"
Правительство Венгрии запустило стипендиальную программу Stipendium Hungaricum на 2022/2023 учебный год
Новый штамм "омикрон" может привести к росту уровня инфицирования коронавирусом – азербайджанский инфекционист
Объем товарооборота в оптовой торговле в Узбекистане за последнее десятилетие вырос более чем в 10 раз
ОАО "Азеришыг" о ремонтно-восстановительных работах по обеспечению электроэнергией освобожденного Лачинского района
Программа празднования 30-летнего юбилея дипотношений России и Азербайджана прорабатывается – Захарова
В Баку прошла церемония прощания с военнослужащими, ставшими шехидами при крушении военного вертолета (ФОТО/ВИДЕО)
Тела погибших в крушении военного вертолета Госпогранслужбы Азербайджана вывезены на церемонию прощания (ФОТО)
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с крушением военного вертолета