У Туркменистана есть возможность поставлять природный газ на европейский рынок до 2050 года - посол

БАКУ /Trend/ - У Туркменистана есть возможность поставлять природный газ на европейский рынок до 2050 года.

Как передает в пятницу Trend, об этом посол Европейского союза в Туркменистане Диего Руиз Алонсо сказал в интервью Туркменскому информационному агентству ORIENT.

По его мнению, в этот период Европа, взявшая курс на "зеленую экономику", еще будет вынуждена пользоваться традиционными, углеводородными видами топлива.

"Сегодня у ЕС новая энергетическая политика, которая нацелена на то, чтобы снизить или вовсе отказаться от выбросов углекислого газа до 2050 года. Это общая цель. Но в настоящее время мы находимся в процессе перехода к безопасной энергетике", - сказал посол.

Он также добавил, что делая ставку на новые, возобновляемые источники энергии: ветряную, солнечную, гидроэнергию и т.п., в обозримой перспективе ЕС не может отказываться от традиционных ее носителей - газа и нефти.