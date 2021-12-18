Обзор основных событий нефтегазового рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На этой неделе сообщалось, что объем поставок нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) достиг 500 миллионов тонн

Этот показатель был достигнут 12 декабря, когда 500-миллионная тонна каспийской нефти была загружена на 4 922-й по счету танкер Nordorse и отправлена в Триест (Италия).

Также на этой неделе стало известно, что согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021 году добыча нефти в Азербайджане составит 0,7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 0,71 миллиона баррелей - по данным предыдущего отчета.

Кроме того, сообщалось, что консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) завершает исследования возможности транспортировки водорода по системе. Во всех трех принимающих странах поддерживаются контакты с производителями "зеленого" водорода, чтобы изучить возможность транспортировки по трубопроводу смеси природного газа и водорода.

По данным консорциума ТАР, потенциал расширения газопровода предлагается рынку посредством регулярных рыночных тестов. Рыночные тесты - это регулируемый процесс, посредством которого грузоотправители могут получить доступ к новым долгосрочным мощностям TAP. Мощность прокачки газопровода может быть увеличена до 20 миллиардов кубометров в год. Пропускную способность трубопровода можно увеличивать поэтапно: ограниченное расширение (примерно 14,4 миллиарда кубометров в год), частичное расширение (примерно 17,1 миллиарда кубометров в год) или полное расширение (примерно 20 миллиардов кубометров в год).

Также на этой неделе стало известно, что в 2021 году вблизи месторождения «Нефтяные Камни» были установлены первые элементы моста, который соединит его с новой платформой «Абшерон». В нынешнем году проложен подводный кабель между устьевым оборудованием месторождения «Абшерон» на глубине 450 метров и новой одноименной платформой вблизи «Нефтяных Камней». Подводный кабель, состоящий из электрических проводов и гидравлических шлангов, является важным соединительным звеном между месторождением и платформой.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)