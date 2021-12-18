На ряде госпорталов Азербайджана внедрены онлайн-услуги для абонентов ОАО «Азеришыг»

БАКУ /Trend/ - На сайтах e-gov.az и azerishiq.az внедрены электронные услуги для абонентов ОАО «Азеришыг», сообщает в субботу Trend со ссылкой на ОАО.

«За 11 месяцев 2021 года по вопросу подключения к электросети в электронном виде обратились 4 004 абонента, в том числе 436 - в ноябре», - говорится в сообщении ОАО.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)