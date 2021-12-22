Турецкая ТРАО продолжит инвестировать в сотрудничество с Азербайджаном - гендиректор

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день инвестиции Турции в сотрудничество с Азербайджаном составляют 13,2 миллиарда долларов.

Об этом сказал в среду генеральный директор турецкой государственной нефтяной компании ТРАО Мелих Хан Бильгин на I азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку, сообщает Trend.

По его словам, это является не только показателем сотрудничества, но и доверия, и связей между Турцией и Азербайджаном.

«Турция продолжит инвестировать в сотрудничество с Азербайджаном», - подчеркнул Бильгин.

Отметим, что 22 декабря в Баку под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза проходит I азербайджано-турецкий энергетический форум. Форум был учрежден в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией для обеспечения более гибкого и ориентированного на результат стратегического сотрудничества в области энергетики.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)