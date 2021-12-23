Цены на нефть умеренно растут на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно растут, — инвесторы продолжают отыгрывать недельные данные о снижении запасов сырья в США. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,17% — до 75,41 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 72,94 доллара.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 декабря сократились сильнее ожиданий — на 4,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшение показателя только на 2,8 миллиона баррелей. Добыча нефти за неделю снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,6 миллиона баррелей в день. Запасы бензина при этом выросли заметно сильнее прогноза — на 5,5 миллиона баррелей вместо 0,5 миллиона.

"Рост использования нефти, газа и угля для генерации энергии дает ожидания более низких запасов и более высоких цен в отсутствие высокой добычи", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков IG.

Несколько сдерживает рост котировок ситуация с коронавирусом. Темпы заражения в ряде стран остаются высокими на фоне распространения штамма "омикрон" в мире. В среду власти многомиллионного китайского города Сиань объявили карантин. Некоторое ужесточение ограничений происходит и в ряде стран Европы. Все это может ударить по нефтяному спросу, опасаются трейдеры.