Нефть слабо дорожает

Нефть во вторник утром умеренно растет в цене на ожиданиях высокого краткосрочного спроса на неё в Азии, в особенности в крупнейших странах мира, Китае и Индии. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,08%, до 78,28 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,28%, до 75,78 доллара.

На нефтяном рынке во вторник утром наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают перспективы спроса на нефть в Азии в следующем году. По данным S&P Global Platts, показатель останется высоким в будущем году. Агентство также прогнозирует в своем релизе, что Китай и Индия останутся "двигателями роста" этого спроса. Platts, в частности, отметило, что ежемесячный импорт сырой нефти в Индию в ноябре вырос до 10-месячного максимума, поскольку местные нефтепереработчики наращивают запасы сырья.

Кроме того, нефтяные инвесторы в целом оптимистично настроены, поскольку опасения по поводу штамма коронавируса "омикрон" значительно ослабли на сообщения о том, что он не самый опасный среди других.