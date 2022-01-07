Болгария назвала убытки из-за задержек в строительстве IGB

БАКУ /Trend/ - Из-за задержек в строительстве газового интерконнектора до Греции (IGB) Болгария теряет 750 тысяч евро в сутки, а упущенная выгода Софии за последний год составила более 250 миллионов евро.

Как передает Trend со ссылкой на EURACTIV, об этом заявил министр энергетики Болгарии Александр Николов, выступая в парламенте.

По его словам, Болгария будет продолжать терять еще больше доходов из-за бесконечного строительства.

«Цель заключается в том, чтобы газовый интерконнектор с Грецией был введен в эксплуатацию к 1 июля. Чтобы он был готов к следующему отопительному сезону, и Болгария получила весь объем природного газа по соглашению с Азербайджаном», - сказал Николов.

Министр отметил, что для завершения строительства трубопровода необходимо найти нового контрактора.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована. Подписан контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа с "Шах Дениз-2" на основе долгосрочного контракта с "Булгаргаз".

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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