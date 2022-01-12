Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE приблизилась к $84 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 0,35% и достигла $84,01 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 04:06 мск, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В последний раз стоимость Brent превышала $84 за баррель 10 ноября 2021 года.
К 04:13 мск стоимость нефти марки Brent замедлила рост до $83,95 за баррель (+0,27%).
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2022 года увеличилась на 0,39%, до $81,54 за баррель.
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