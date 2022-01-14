Нефть дешевеет на снижении спроса на топливо

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на дополнительных коронавирусных ограничениях на передвижение, в связи с чем спрос на бензин падает. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,11% — до 84,38 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,32%, до 81,86 доллара.

Нефтяные инвесторы в пятницу продолжают оценивать экономические риски вспышек заболеваемости COVID-19, которые ведут к дополнительным ограничениям на передвижение и, как следствие, снижению спроса на топливо.

"Краткосрочные перспективы спроса на поездки также, вероятно, будут ограничены распространением штамма "омикрон"", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики Oanda.

Также в пятницу вечером ожидается публикация статистики от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по числу действующих буровых установок в США. За предыдущую неделю их число выросло на 1 установку, до 481 агрегата.