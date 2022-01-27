Нефть дешевеет на снижении риска сбоев поставок

Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют снижение после подорожания на 2% накануне, рынки продолжают оценивать факторы, которые могут повлиять на предложение. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,85%, до 87,99 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,87%, до 86,59 доллара.

Цена мартовского фьючерса на нефть Brent превысила днем ранее 90 долларов за баррель впервые с 13 октября 2014 года, а за два дня нефть подорожала почти на 5%.

Рынки оценивали данные о снижении добычи нефти в США за прошлую неделю и то, что запасы бензина там выросли слабее ожиданий, а дистиллятов — опустились сильнее, чем прогнозировалось.

Рынки также ожидают очередного заседания ОПЕК+ 2 февраля, на котором будет принято решение о добыче нефти в марте. Ожидается, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день каждый месяц.