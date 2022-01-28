Цена газа в Европе за неделю выросла на 17%

Цена газа в Европе завершила торги в пятницу на уровне $1 065 за 1 тыс. куб. м и выросла за неделю почти на 17%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах закрыла недельные торги на отметке в $1 065 за 1 тыс. куб. м, или 92,295 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Таким образом, практически всю неделю торги газом шли в промежутке $1000-1100, а в понедельник и вторник даже поднималась выше $1100 впервые с конца декабря. Общий рост цены газа в Европе за неделю составил около 17%.