Нефть дорожает более чем на 1% перед заседанием ОПЕК+

Энергетика 31 января 2022 09:27 (UTC+04:00)
Нефть дорожает более чем на 1% перед заседанием ОПЕК+

Мировые цены на нефть растут более чем на 1% в ожидании встречи ОПЕК+. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,06% — до 89,47 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,17%, до 87,83 доллара.

Заседание ОПЕК+ запланировано на 2 февраля. В этот день страны ОПЕК+ примут решение о добыче нефти в марте. Рынки полагают, что альянс продолжит ежемесячно наращивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день.

По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, пока ОПЕК+ изо всех сил пытается увеличить добычу в соответствии с согласованным планом, некоторая напряженность на рынке нефти, вероятно, будет сохраняться.

"Теперь, когда нефть стоит 90 долларов, не потребуется много времени, чтобы поднять цены до 100 долларов, и это только усилит глобальный энергетический кризис", — сказали газете аналитики Oanda.

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