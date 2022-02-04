Азербайджан готов сотрудничать со странами, желающими приобрести дополнительные объемы газа – министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов сотрудничать со странами, желающими приобрести дополнительные объемы газа.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пленарном заседании по расширению "Южного газового коридора" и энергопереходу в рамках VIII министерской встречи Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку.

Министр отметил, что есть возможность повысить стратегическую значимость "Южного газового коридора" в обеспечении энергетической безопасности с помощью интерконнекторов между европейскими странами до Западных Балкан и других частей континента.

"В связи с этим актуализируется вопрос начала нового этапа деятельности, который включает в себя такие процессы, как заключение договоров с потребителями, привлечение инвестиций и увеличение добычи газа, а также строительство интерконнекторов. Мы готовы сотрудничать с Еврокомиссией и странами, желающими закупать дополнительные объемы газа или импортировать и экспортировать газ, а также способствовать развитию "Южного газового коридора", - добавил Шахбазов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)