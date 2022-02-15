В Азербайджане представлен концептуальный документ "зеленой энергетической зоны" освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - Правительству Азербайджана представлен концептуальный документ "зеленой энергетической зоны" освобожденных территорий, подготовленный при участии японской электроэнергетической компании TEPSCO.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве энергетики Азербайджана, в рамках концепции оценивались варианты энергоснабжения в зависимости от плотности заселения и сценариев экономического развития.

Кроме того, был проведен анализ применения различных "зеленых" технологий с учетом энергетического потенциала освобожденных территорий.

"В первой половине 2022 года планируется подготовить документ, который включит в себя более 17 подробных исследований и предложений по предлагаемому сценарию, определенному в рамках концепции", - говорится в сообщении министерства.

Как отмечается, потенциал солнечной энергии на освобожденных территориях Азербайджана оценивается в порядка 7,2 тысячи мегаватт, а ветровой – в две тысячи.

"Таким образом, при строительстве электростанций на освобожденных территориях предпочтение будет отдаваться проектам "зеленой" энергетики", - говорится в сообщении минэнерго.

Помимо этого, в министерстве отметили, что в рамках работы по строительству малых гидроэлектростанций (ГЭС) на освобожденных территориях были определены 45 станций общей мощностью 241,3 мегаватта, включая 41 ГЭС общей потенциальной мощностью 156 мегаватт. При этом установлено, что 34 станции были выведены из строя в период оккупации.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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