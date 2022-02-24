ЕБРР заинтересован в сотрудничестве в сфере ВИЭ в Карабахе (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) нет проектов на освобожденных территориях Азербайджана, но Карабахский регион представляет интерес для ЕБРР.

Об этом сказала Trend директор департамента энергетики и природных ресурсов по России, Кавказу и Центральной Азии ЕБРР Аида Ситдикова.

"Мы рассматриваем этот регион, и здесь также возможно наладить сотрудничество по проектам в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ)", - сказала Ситдикова.

По ее словам, ЕБРР и Азербайджан ведут переговоры по проектам ветряной и солнечной энергетики.

"Мы хотим вести конструктивную работу в этом секторе. Азербайджан обладает большим потенциалом в области ВИЭ. Более того, мы обсуждаем с Азербайджаном конкретные проекты в сфере ветряной и солнечной энергии", - подчеркнула представитель банка.

Отметим, что на начало 2022 года портфель проектов ЕБРР в Азербайджане оценивался в 801 миллион евро. Большая часть портфеля проектов (88 процентов, или 709 миллионов евро) направлена на инвестиции в устойчивую инфраструктуру, девять процентов, или 73 миллиона евро - на инвестиции в промышленность, торговлю и аграрный сектор, а три процента, или 20 миллионов евро пришлись на инвестиции в финансовые институты. В целом банк инвестировал в Азербайджан свыше 3,17 миллиарда евро по 178 проектам.

Напомним, что ЕБРР сотрудничает с Азербайджаном с 1992 года и является ведущим инвестором страны.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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