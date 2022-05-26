В SOCAR объяснили задымление в факельных башнях НПЗ имени Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - На Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) завершаются работы по модернизации и реконструкции.

Как передает Trend со ссылкой на SOCAR, в настоящее время в соответствии с планом осуществляется процесс ввода в эксплуатацию основных технологических установок завода.

"В целях предотвращения возможных технологических простоев, которые могут возникнуть при приемке сырой нефти и нефтепродуктов на установках НПЗ, их доведения до установленной мощности переработки в факельные системы завода направляются определенные смеси углеводородов. В результате в факельных башнях НПЗ происходит задымление", - говорится в сообщении.

Эти установки могут работать до тех пор, пока не нормализуется процесс переработки, отмечается в информации.