По трубопроводу TANAP экспорт газа планируется нарастить до 27 млрд кубометров в год - региональный президент bp

БАКУ /Trend/ - По трубопроводу TANAP экспорт газа планируется нарастить до 27 миллиардов кубометров в год, из которых девять миллиардов кубометров - в Италию.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс на 27-м энергетическом форуме в Баку.

«Ведутся работы по расширению источников газа и увеличению добычи на существующих. Также будет расти роль «Южного газового коридора», экспорт будет увеличен и для достижения этих целей ведутся работы по привлечению финансовых институтов и соответствующих инвестиций», - сказал Джонс.

Он отметил, что в Азербайджане, в частности в Карабахе, ведутся работы по строительству солнечных станций.

«Реализация этих проектов в Азербайджане снизит потребление газа, и страна планирует направить его на экспорт. Кроме того, Азербайджан имеет на Каспии огромный ветряной потенциал для выработки «чистой» энергии, которую также можно будет экспортировать», - сказал Джонс.

Он добавил, что в Азербайджане ведется комплексное решение вопросов энергетической повестки дня.