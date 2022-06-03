На НПЗ имени Гейдара Алиева планируется запустить производство водорода

БАКУ /Trend/ - В этом году на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева планируется запустить производство водорода.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель генерального директора проекта модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева Эмиль Алхаслы на 27-м энергетическом форуме в Баку.

По его словам, наряду с этим, на Бакинском НПЗ ведутся работы по модернизации и реконструкции в целях увеличения производственных мощностей, обеспечения поставок топлива стандарта Евро-5 в стране, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения бесперебойных поставок сырья производственному объединению «Азерикимья» и увеличения потенциала экспорта нефтепродуктов.

«До сегодняшнего дня к ремонтным работам на НПЗ были привлечены 1,2 тысячи специалистов, которые работают в круглосуточном режиме. Пошагово ведутся работы по вводу в эксплуатацию различного оборудования», - сказал Алхаслы.

Он добавил, что модернизация НПЗ позволит обеспечить эффективность и устойчивость производства, а также энергетическую безопасность.