Masdar готова осуществлять в Азербайджане еще более крупные проекты

ШУША /Trend/ - Компания Masdar (ОАЭ) продолжит изучать возможности для бизнеса в Азербайджане и готова осуществлять здесь еще более крупные проекты.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал в субботу исполняющий обязанности исполнительного директора Masdar Clean Energy Фаваз Аль Мухаррами в ходе специальной сессии «Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала «зеленой» энергии освобожденных территорий» в Шуше в рамках Бакинской энергетической недели.

«Мы также готовы работать с азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR по проектам декарбонизации и ряду других направлений, которые предусмотрены в стратегии развития компании до 2035 года», - сказал Фаваз Аль Мухаррами.

По его словам, для компании Masdar большая честь и гордость осуществлять проекты в Азербайджане, в частности в Карабахе.

«Мы, реализовав эти проекты, создадим на освобождённых территориях новые рабочие места, ускорим процесс трансформации региона в «зеленую» зону. У нас есть проект по строительству в Гарадаге солнечной электростанции установленной мощностью 230 мегаватт. Этот проект обеспечит энергией 110 тысяч домохозяйств, а также сократит выбросы», - сказал Фаваз Аль Мухаррами.