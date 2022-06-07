Сербия резервирует мощности для получения газа из Азербайджана - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Сербия резервирует мощности для получения газа из Азербайджана.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на сайт министерства горной промышленности и энергетики Сербии, об этом сказала заместитель премьер-министра, министр горной промышленности и энергетики Зорана Михайлович.

По ее словам, Россия ежегодно поставляет 2,2 миллиарда кубометров газа в Сербию, в то время как потребление газа в стране составляет около 3 миллиардов кубометров в год.

"Разница будет обеспечиваться частично из хранилища газа в Венгрии, частично из хранилища газа "Банатский двор", и в следующем году у нас будет возможность получать около 40 процентов газа по газопроводу Ниш - Димитровград. Мы ожидаем, что это будет в первую очередь газ из Азербайджана, и уже ведутся переговоры о резервировании мощностей на тот момент, когда будет завершено строительство этого газопровода", - сказала Михайлович.

Напомним, что поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору" начались 31 декабря 2020 года. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

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