Азербайджан и Чехия обсудили создание рабочей группы в энергосфере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял посла Чехии в стране Милана Экерта в связи с окончанием срока его полномочий.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на минэнерго.

Стороны обсудили вопросы энергетического сотрудничества между двумя странами, в том числе проистекающие из соглашения между министерством энергетики Азербайджана и министерством промышленности и торговли Чехии о сотрудничестве в области энергетики, а также создание совместной рабочей группы и проведение ее первого заседания.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - апреле 2022 года товарооборот с Чехией превысил 103,564 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 31,39 миллиона долларов (рост за год в 3,29 раза).