Начались тестовые поставки азербайджанского газа в Болгарию

БАКУ /Trend/ - Начались тестовые поставки азербайджанского газа через интерконнектор Греция-Болгария (IGB), сообщили Trend в проектной компании ICGB AD.

«Мы начали тестовые поставки с реальными объемами природного газа, как и планировалось. Однако это не начало коммерческой эксплуатации», - пояснили в ICGB AD.

Болгария и Азербайджан подписали контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа с "Шах Дениз-2". Согласно контракту, Болгария должна была получить азербайджанский газ в полном объёме по интерконнектору с Грецией (IGB). Однако из-за того, что интерконнектор не удалось построить и сдать в эксплуатацию в установленные сроки, было принято решение временно поставлять в Болгарию азербайджанский газ по альтернативному маршруту. Тем не менее по этому маршруту за год удалось доставить лишь треть законтрактованного объема.

IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.