Цены на нефть перешли к росту на данных об импорте Китаем

Мировые цены на нефть в понедельник утром перешли к коррекционному росту после пятничного падения, чему способствуют в том числе данные о наращивании Китаем поставок нефти из Саудовской Аравии и России. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,61%, до 113,81 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на WTI — на 0,7%, до 108,72 доллара.

В понедельник утром нефтяные котировки начали коррекционно расти после того, как в пятницу стоимость нефти марки Brent упала на 5,58%, а марки WTI — на 6,83%.

Такому снижению способствовали опасения возникновения рецессии в США после заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что он и его коллеги "четко нацелены" на возврат инфляции к целевому показателю в 2%. Трейдеры опасаются, что жесткая политика может стать причиной рецессии, что, в свою очередь, существенно снизит потребление энергоресурсов.

Коррекционным настроениям сегодня способствуют данные о закупках нефти Китаем. СМИ со ссылкой на китайскую таможню сообщили ранее в понедельник, что импорт нефти из Саудовской Аравии в мае вырос на 9% в годовом выражении, а из России — на 55% (и примерно на четверть по сравнению с апрелем), и вовсе достигнув рекордного уровня почти в 2 миллиона баррелей в день.