Болгария заинтересована в азербайджанских инвестициях в инфраструктурные проекты

БАКУ /Trend/ - Болгария заинтересована в азербайджанских инвестициях в энергетические и инфраструктурные проекты, сказал в среду в эксклюзивном интервью Trend посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов.

"В настоящее время ряд болгарских компаний реализует инвестиционные проекты в Азербайджане. Болгарские компании проявляют интерес, прежде всего, к промышленному и нефтехимическому секторам. Болгария в свою очередь заинтересована в азербайджанских инвестициях в энергетические и инфраструктурные проекты. Болгарские компании готовы построить завод по переработке индустриальных и моторных масел с использованием гидрологических технологий и применять высокие технологии для обнаружения мин и разминирования", - сказал посол.

Он отметил, что Азербайджан и Болгария придают большое значение развитию двусторонних экономических отношений в ненефтяном секторе и уделяют особое внимание развитию сотрудничества в сферах промышленности, транспорта, ИКТ, сельского хозяйства и туризма.

"Поэтому две страны заинтересованы во взаимных инвестициях в эти сферы. Более того, важно наращивать взаимные усилия для диверсификации товарооборота между Азербайджаном и Болгарией. Азербайджанские компании могут экспортировать в Болгарию сельскохозяйственную продукцию (фундук, томаты, яблоки, хлопковую пряжу, картофель, персики, чай и др.), продукцию химической промышленности (полиэтилен, метанол, спирт) и другую продукцию (необработанный алюминий, сталь, трубы насосно-компрессорные, бумага и картон, соль), а болгарские компании могут экспортировать в Азербайджан мучные и кондитерские изделия, подсолнечное масло, сыр, кукурузу, живой скот, фармацевтические препараты, мебель, холодильное оборудование, медицинские приборы, электрические батареи", - сказал Гусейнов.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn