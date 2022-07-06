Министр энергетики Азербайджана поделился публикацией в связи с кончиной генсека ОПЕК

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов поделился публикацией в связи с кончиной генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо, передает Trend.

"Меня опечалило известие о кончине моего дорогого друга Мухаммеда Сануси Баркиндо, внесшего неоценимый вклад в регулирование нефтяного рынка в самый сложный период. Его биография стала историей ОПЕК. Он был ровесником ОПЕК, и возрождение организации совпало с годами его работы на посту генерального секретаря. Да упокоится его душа с миром!", - говорится в публикации Шахбазова в Twitter.