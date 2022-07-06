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Министр энергетики Азербайджана поделился публикацией в связи с кончиной генсека ОПЕК

Энергетика Материалы 6 июля 2022 11:32
Министр энергетики Азербайджана поделился публикацией в связи с кончиной генсека ОПЕК

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов поделился публикацией в связи с кончиной генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо, передает Trend.

"Меня опечалило известие о кончине моего дорогого друга Мухаммеда Сануси Баркиндо, внесшего неоценимый вклад в регулирование нефтяного рынка в самый сложный период. Его биография стала историей ОПЕК. Он был ровесником ОПЕК, и возрождение организации совпало с годами его работы на посту генерального секретаря. Да упокоится его душа с миром!", - говорится в публикации Шахбазова в Twitter.

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