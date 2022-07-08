Завершено строительство трубопровода для поставки азербайджанского газа в Болгарию

БАКУ /Trend/ - Завершен этап строительства газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB), по которому азербайджанский газ будут транспортироваться в Болгарию, сообщили Trend в проектной компании ICGB AD.

Церемония открытия IGB состоялось недалеко от греческого города Комотини, где интерконнектор соединяется с газотранспортной сетью Греции и с Трансадриатическим газопроводом. Исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караяннакос совместно объявили о завершении этого этапа проекта IGB, подчеркнув огромное значение газопровода, выходящего далеко за пределы национальных границ Греции и Болгарии.

В знаковом мероприятии приняли участие премьер-министр Болгарии Кирил Петков, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, министры энергетики двух стран Александр Николов и Костас Скрекас, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, высокопоставленные представители от Европейской комиссии и Европейского инвестиционного банка и ряд официальных лиц.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

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