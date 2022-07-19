Существуют благоприятные условия для расширения TAP - управляющий директор

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP) максимизировал входные потоки, гарантируя дополнительную пропускную способность в 2,5 миллиарда кубометров в этом году. Как сообщает Trend, об этом сказал итальянским СМИ управляющий директор TAP Лука Скьеппати.

Он отметил, что текущая ситуация создает особенно благоприятные условия для расширения TAP.

"Сейчас абсолютно новая ситуация по сравнению с периодом начала реализации проекта TAP. Без какой-либо модификации можно увеличить мощность трубопровода, возможно, в два этапа. Для первого расширения технически может хватить даже трех лет с возможностью удвоения в 2027 году. Для этого мы должны модернизировать две существующие компрессорные станции: одну на греческо-турецкой границе, а другую - в Албании", - сказал Скьеппати.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

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